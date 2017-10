Manfred Diez (Ridi Leuchten) ist erneut zum Vorsitzenden des ZVEI-Fachverbands Licht gewählt worden. Ebenfalls wieder bestätigt wurden die Stellvertreter Frank Hohn (Osram), Franz Jansen (Philips Lighting) und Dietmar Zembrot (Trilux).

Manfred Diez ist langjähriges Mitglied im Beirat des Fachverbands und engagiert sich in den strategischen, technischen und marktorientierten Gremien. Als Mitglied des ZVEI-Vorstands vernetzt er darüber hinaus die Arbeit des Fachverbands mit den ZVEI-Leitmärkten, hier insbesondere Energie und Gebäude.

»In einem sich immer schneller wandelnden Umfeld gibt der ZVEI Antworten. Der Verband spiegelt mit der Bündelung seiner Themen die Vernetzung und Synergien der einzelnen Gewerke wider, die immer mehr an Bedeutung gewinnt«, erklärt Manfred Diez. Für die Zukunft sei es außerdem wichtig, das proprietäre Know-how der Lichtindustrie zu Licht- und Beleuchtungsqualität aufzuzeigen und für die Branche in neuen Anwendungen und Services auszubauen. So könnten auch mittelfristig die bisherigen Erfolge der Branche in Deutschland gesichert werden. Gerade die Digitalisierung erfordert von der überwiegend mittelständisch geprägten Branche eine schnelle Anpassung an technische, rechtliche, politische und geschäftliche Rahmenbedingungen.

www.zvei.org