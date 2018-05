Die Menschen verbringen heute im Durchschnitt 90% ihrer Zeit in geschlossenen Räumen – und sind sich dieser Tatsache und den damit einhergehenden Gesundheitsrisiken gar nicht bewusst. Das zeigen die Ergebnisse einer von der Velux Gruppe präsentierten Studie über die »Indoor Generation«. Die dafür in 14 Ländern durchgeführte YouGov-Umfrage ergab eine signifikant falsche Wahrnehmung der Lebensgewohnheiten und der Gefahren für die Gesundheit, wenn Menschen zu viel Zeit in geschlossenen Räumen verbringen.

Zwei Fünftel (38%) gaben an, sich nur maximal 14 Stunden in Gebäuden aufzuhalten. Laut einem WHO-Europabericht 2013 verbringen die Menschen aber bis zu 90 % ihrer Zeit (mehr als 21 Stunden) in geschlossenen Räumen – und das teilweise in dunklen, schlecht belüfteten Gebäuden. Fast jeder sechste der Befragten (15%) gibt zu, niemals nach draußen zu gehen und sich bis zu 24 Stunden pro Tag in geschlossenen Räumen aufzuhalten.

Die Untersuchungen für den Bericht über die „Indoor Generation“ wurden von YouGov im März/April 2018 unter 16.000 Hausbesitzern in Nordeuropa und Nordamerika (Großbritannien, USA, Kanada, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande, Tschechische Republik, Slowakei, Italien, Österreich, Schweiz und Spanien) durchgeführt.

Mit der Veröffentlichung der Umfrage hofft Velux, das Bewusstsein für die Wichtigkeit gesunder, gut belüfteter und ausreichend mit Tageslicht und Frischluft versorgter Gebäude schärfen zu können. Langfristig möchte das Unternehmen Architekten und Planer anregen, die Themen Belüftung und Belichtung bei der Modernisierung und dem Entwurf von Gebäuden sowie bei der Städteplanung von Anfang an mit Priorität zu behandeln.

Mehr Informationen unter: www.velux.de/indoorgeneration