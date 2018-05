Über 100 Architekten und Planer sind der Einladung von dormakaba, theben und Waldmann zu Informationsvormittagen in Stuttgart, Frankfurt und Duisburg gefolgt. Die Unternehmen hatten sich zusammengeschlossen, um den Teilnehmern einen interessanten Themen-Mix zu bieten. Auf dem Programm standen fachspezifische Vorträge zu innovativer Fluchtwegsicherung, Gebäudesicherheit durch Zutrittskontrolle, bewegungsdynamischer Lichtregelung in Büros und Korridoren und biodynamischem Licht in Büros und Fertigungen.

So stellten Vertriebsmitarbeiter von dormakaba das neue Fluchtwegsicherungssystem »SafeRoute« vor und mit der neuen Zutrittslösung »Matrix One« wurde eine sichere, browserbasierte Lösung gezeigt, die einfach zu bedienen ist. Den zweiten Schwerpunkt bildete das Thema Licht. Die Spezialisten von theben erläuterten, wie eine gute, intelligente Lichtregelung den Nutzerkomfort steigert. Dazu passte bestens der Vortrag von Waldmann über biodynamisches Licht. Hier richtet sich die Dynamik der Lichtfarbe und die Veränderung der Beleuchtungsstärke nach dem natürlichen Tageslichtverlauf. Intelligente Leuchten stärken so das Wohlbefinden der Mitarbeiter und sorgen für effizientes Arbeiten.

www.dormakaba.com | www.waldmann.com | www.theben.de