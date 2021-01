Das Zhaga-Konsortium hat sein Book 18 Ed. 2.0 »Intelligente Schnittstelle zwischen Außenleuchten und Sensor-/Kommunikationsmodulen« für Mitglieder der Zhaga-Community verfügbar gemacht. Die Mitgliedschaft in der Zhaga-Community steht jedem Unternehmen, das in der Beleuchtungsbranche tätig ist, kostenlos offen.

Zhaga-Buch 18 (Quelle: Zhaga)

Das Zhaga-Buch 18 Ed. 2.0, das im November 2019 genehmigt wurde, spezifiziert die mechanischen, elektrischen und Kommunikationsschnittstellen zwischen Außenleuchten und Sensoren und/oder Kommunikationsmodulen.

Auf die Genehmigung eines Buches durch den Zhaga-Lenkungsausschuss folgt eine einjährige Vorlaufzeit, in der ein Zugriff auf das Buch nur für ordentliche und assoziierte Mitglieder von Zhaga möglich ist. Da diese einjährige Vorlaufzeit verstrichen ist, ist das Book 18 jetzt auch für Gemeinschaftsmitglieder zugänglich.

Die Mitgliedschaft in der Zhaga-Community steht allen Unternehmen, die in der Beleuchtungsbranche tätig sind, nach einem einfachen Online-Antrag auf der Zhaga-Website kostenlos offen. Nach Abschluss der Registrierung kann das Buch 18 im Mitgliederbereich heruntergeladen werden.

Das Zhaga-Book 18 hat auf dem Markt bereits an Popularität gewonnen: Zehn Leuchtenhersteller bieten Zhaga-D4i zertifizierte Produkte an, die die Logos von Zhaga und D4i tragen können und die in der Zhaga-Produktdatenbank registriert sind. Verschiedene nationale Behörden haben die Spezifikation außerdem in ihre öffentlichen Ausschreibungsunterlagen integriert.

www.zhagastandard.org