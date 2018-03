Besucher der Light+Building in Frankfurt können sich im Trendforum im Eingangsbereich der Halle 6.1 über die Wohntrends für die Saison 2018/2019 informieren. Die vier auf einer Sonderfläche inszenierten Wohnwelten sind ein inspirierender Anziehungspunkt für den Fachhandel, Designer, Architekten und Innenarchitekten. Im Zentrum stehen verschiedene stilistische Richtungen, die topaktuelle Wohnszenarien und ausgewählte Produkte in ungewöhnliche Rauminszenierungen integrieren. Neue Produktentwicklungen stehen ebenso im Rampenlicht, wie geliebte Klassiker und innovative Technik.

Die Trendaussagen und die Umsetzung des Trendforums lag in den Händen des international renommierten Stilbüros bora.herke.palmisano aus Frankfurt am Main und Berlin. Die Designer des Büros ergänzen in täglichen Vorträgen mit anschließenden geführten Rundgängen die Eindrücke des Trendforums mit wertvollen Fakten. Die Vorträge und Führungen finden auf Deutsch statt und werden simultan in Englisch übersetzt.

Veranstalter: Messe Frankfurt

Ort: Light+Building, Halle 6.1, Eingangsbereich

www.light-building.com

Merken

Merken

Merken

Merken