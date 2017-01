Mit der Anwendung der LED für die Allgemeinbeleuchtung in Innenräumen steht eine Lichtquelle zur Verfügung, die hinsichtlich ihrer spektralen Zusammensetzung vielfältig konfiguriert werden kann. Das Thema Farbwiedergabe, aber auch die nicht-visuellen Wirkungen von Licht sind damit viel stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit von Lichttechnikern und Lichtplanern gerückt.

Vor diesem Hintergrund wurde in den letzten Jahren eine Reihe von Forschungen durchgeführt, um den Farbwiedergabeindex neu zu definieren (CIE bzw. TM-30-15) bzw. andere wichtige Farbqualitätskriterien zu ermitteln. Ergebnisse dieser Forschungen will der Workshop »LED-Farbqualität« am 17. März 2017 am Fachgebiet Lichttechnik der TU Darmstadt vorstellen und diskutieren. Auf dem Programm stehen Vorträge und praktische Übungen:

10:55 Uhr: Begrüßung und Einführung (Prof. T. Q. Khanh)

11:00 Uhr: Farbqualität – Farbgamut – Farbwiedergabe und TM30-15- (Prof. T. Q. Khanh)

12:00 Uhr: Diskussion

Mittagessen

13:15 Uhr: Farborte für »Weiß« und für bevorzugte Weißtöne (Dr. P. Bodrogi, BSc D. Stojanovic)

13:35Uhr: Diskussion

13:45 Uhr: Farberinnerung – Farbwahrnehmung (MSc. S. Fischer)

14:10 Uhr: Diskussion

Kaffeepause

14:40 Uhr: Praktischer Teil (drei Versuche, insgesamt 105 Minuten)

16:30 Plenarsitzung, Fragerunde, Diskussion

Anmeldungen zum Workshop erfolgen per E-Mail an: drechsler@lichttechnik.tu-darmstadt.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 290 Euro + MWSt. Es stehen nur 17 Plätze zur Verfügung.

www.lichttechnik.tu-darmstadt.de