Unter dem Motto »Connecting. Pioneering. Fascinating.« wird die die Light + Building 2020 innovative Technologien und Produkte präsentieren, die die Wirtschaftlichkeit von Gebäuden erhöhen, Nutzerkomfort verbessern und Sicherheitsbedürfnisse befriedigen. Die Messe vereint alle stromgeführten Systeme der Gebäudetechnik und fördert die integrierte Gebäudeplanung in den Bereichen Wohnbauten und Zweckimmobilien. Eine besondere Rolle spielt im zwanzigsten Jubiläumsjahr der Messe die Digitalisierung und Vernetzung der unterschiedlichen Gewerke.

Ein Schwerpunkt der Light + Building 2020 sind aktuelle Trends in der Lichtbranche. Zahlreiche Aussteller zeigen ihr Angebot an technischen, designorientierten sowie dekorativen Leuchten und Lampen. Zudem werden Lösungen für das Lichtmanagement und weiterführende Services auf Basis vernetzter Beleuchtung breiten Raum einnehmen. Abgerundet wird das Angebot durch eine große Auswahl an lichttechnischen Komponenten und Zubehör.

Zahlreiche Events, Sonderschauen, Führungen und Fachforen ergänzen die Präsentation der Aussteller.

www.light-building.com