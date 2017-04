Auftakt zur FIA Langstreckenweltmeisterschaft WEC: Am 16. April 2017 startete auf der Traditionsstrecke in Silverstone (GB) das erste Rennen der neuen Saison. Trilux geht 2017 bereits zum zweiten Mal mit an den Start – als offizieller Lighting Partner des Porsche-Werksteams in der LMP1 Klasse. Geplant sind unter anderem lichttechnische Umrüstungen im Physio- und Aufwachraum in Le Mans, im Garagen- und Werkstatt-Umfeld, sowie rund um die Boxengasse. Die meisten Systeme werden sukzessive während der kommenden Saison erneuert.

Porsche sicherte sich 2016 nicht nur den Titel als Konstrukteurs-Weltmeister. Die Porsche Fahrer Neel Jani (Schweiz), Romain Dumas (Frankreich) und Marc Lieb (Deutschland) gewannen sowohl das prestigeträchtige 24-Stunden-Rennen von Le Mans, als auch die Fahrer-Weltmeisterschaft. 2017 schickt Porsche einen weiterentwickelten 919 Hybrid mit einem neu aufgestellten Fahrerkader ins Rennen. Den ersten 919er teilen sich der amtierende Weltmeister Neel Jani (CH), der Brite Nick Tandy und Porsche-Neuzugang André Lotterer (DE), das Schwesterauto wird von den Neuseeländern Earl Bamber und Brendon Hartley und dem Deutschen Timo Bernhard gesteuert.

www.trilux.com | www.fiawec.com