Ende 2016 hat sich Lamp Lighting entschlossen, Teil der Nordeon Gruppe zu werden. Lamp Lighting-CEO Ignasi Cusido sagt: »Wir haben eine Zugehörigkeit zu einer größeren strategisch ausgerichteten Gruppe angestrebt, um die Zukunft unseres Unternehmens in der sich schnell wandelnden Lichtindustrie weiter zu festigen.« Lamp Lighting ist 1972 von der Familie Cusido gegründet worden. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Portfolio an professionellen Leuchten für Innen- und Außenanwendungen an. Neben der starken Basis in Barcelona gehören lokale Tochtergesellschaften in Chile, Kolumbien und Mexiko zu Lamp Lighting. Insgesamt 200 Mitarbeiter in Spanien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Frankreich, Dubai und Thailand arbeiten für das Unternehmen.

Durch das Beibehalten einer Minderheitsbeteiligung an Lamp Lighting wird die Familie Cusido Anteilseigner in der Nordeon Group. »Die Familie wird weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung von Lamp Lighting und auch der Nordeon Group spielen, da sie dem Führungsteam der Nordeon Group beitritt«, erklärt dazu Pierre van Lamsweerde, CEO der Nordeon Group, und Patrick van Rossum, Vorsitzender der Nordeon Group, erläutert: »Durch die Ergänzung der Nordeon Group-Familie durch Lamp Lighting wird die Fähigkeit der Nordeon Group weiter gestärkt, eine sehr anspruchsvolle Kundengruppe mit einem leistungsstarken Produktportfolio zu bedienen. Darüber hinaus ist es ein Sprungbrett für die Nordeon Group nach Spanien und Lateinamerika. Auf der anderen Seite wird Lamp Lighting die breite Technologie- und Industriebasis der Nordeon Group erschließen und seine Produkte über die weltweite Handels- und Support-Infrastruktur der Nordeon Group vermarkten.«

www.nordeon-group.com | www.lamp.es