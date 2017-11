Aufgrund des großen Interesses in den letzten Jahren veranstaltet die Instrument Systems GmbH zum dritten Mal in Folge das Seminar »Licht- und Displaymesstechnik in Theorie und Praxis«. Der Hersteller von LED-, SSL- und Displaymesstechnik präsentiert interessante Vorträge und Live-Demos zu den Grundlagen und täglichen Herausforderungen in der Messpraxis mit modernen Lichtquellen. Für den Workshop werden der international anerkannte Experte und langjährige KIT-Lehrbeauftragte für Displaymesstechnik, Dr. Michael E. Becker, und Spezialisten aus Produktmanagement, Entwicklung und Vertrieb vor Ort sein. Das Seminar richtet sich an Ingenieure und Techniker, die sich fundiertes Wissen in der Lichtmesstechnik aneignen und intensiv weiterbilden möchten.

Der erste Seminartag führt in die Welt der LED- und Solid-State-Lighting-Lichtmesstechnik mit ihren wichtigsten Anwendungsbereichen ein. Dazu zählen die Vermessung von SSL-Produkten mittels Goniophotometern und Ulbricht-Kugeln, LED-Messmethoden, Herausforderungen im Lichtlabor sowie aktuelle Entwicklungen in der goniometrischen Messtechnik für Automotive Exterior Lighting. Die Themen Kalibrierung und Rückführbarkeit von Messergebnissen vervollständigen das Grundlagenprogramm.

Am zweiten Tag steht die Displaymesstechnik im Vordergrund. Neben den Grundlagen der visuellen Wahrnehmung lernen die Teilnehmer den Aufbau und die Funktion elektrooptischer Anzeigen und Displays kennen. Der Fokus liegt hier auf den Herausforderungen, die sich aus aktuellen Applikationen, u.a. im Automotive Interior Lighting und in der Displayproduktion, ergeben.

Seminarsprache ist deutsch.

Das Seminarprogramm sowie ausführliche Informationen gibt es unter:

www.instrumentsystems.de/seminar2017

Kurzfristig Interessierte können sich unter seminar@instrumentsystems.com nach einer Teilnahmemöglichkeit erkundigen.