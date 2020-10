Eine besondere Show für eine besondere Jahreszeit – diesmal unter besonderen Sicherheitsauflagen – bietet Brixen in Südtirol von Ende November bis Anfang Januar an. Bereits zum 6. Mal präsentiert BrixenCultur zusammen mit der Brixen Tourismus Genossenschaft in der Weihnachtszeit eine exklusive Licht- und Musik Show in der malerischen Kulisse der Hofburg.

Die Organisatoren gewannen das Haydn Orchester von Bozen und Trient für ihre Produktion. Musik und Lieder der Show stammen von dem Brixener Komponisten Stephen Lloyd, die Texte aus der Feder von Arno Dejaco. Regie führt Eva Kuen. Für magische Illuminationen sorgen wieder die französischen Lichtkünstler Spectaculaires – Allumeurs d’Images. Die Weihnachtsgeschichte wird vom 26. November 2020 bis zum 06.01.2021 täglich drei Mal im Innenhof der Hofburg live aufgeführt.

