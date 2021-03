Über 30 Jahre lenkten Isabela Ladwig und Bernd Menrad in der Geschäftsführung die Geschicke der MBN GmbH – PROLED. Die beiden werden sich ab März 2021 aus dem operativen Geschäft zurückziehen und als Teil der Geschäftsführung in der PROLED GROUP die Gesellschafterrolle einnehmen. Peter Gawlik wird das Unternehmen als neuer Geschäftsführer der MBN GmbH – PROLED weiterführen.

Peter Gawlik, Isabela Ladwig und Bernd Menrad (v.l.n.r.) schauen gelassen in die Zukunft. Nach über drei Jahrzehnten nehmen die beiden erfolgreichen Geschäftsführer eine Gesellschafterrolle mit den Schwerpunkten Expansion und Strategie ein, während Peter Gawlik die Erfolgsgeschichte des Unternehmens weiterführt. (Foto: MBN-PROLED)

Peter Gawlik kann als neuer Geschäftsführer der MBN GmbH – PROLED auf einen tiefgreifenden Erfahrungsschatz in der Branche zurückgreifen. Seine berufliche Laufbahn startete der Dipl. Betriebswirt FH als Vertriebsbeauftragter bei der Lehner WerkMetall, einem handwerklich geprägtem Familienunternehmen als Hersteller hochwertiger Außenbeleuchtung und Stadtmöblierung. Nach einer Zwischenstation als Vertriebsleiter übernahm er die Rolle als Geschäftsführer mit der Hauptverantwortung für Marketing und Vertrieb. Nach über zehn Jahren bei der LWM wurde Peter Gawlik Geschäftsführer für die ERCO Lighting GmbH Central Europe/Central Asia mit Hauptsitz in Wien und Niederlassungen in Prag, Warschau, Budapest. Während dieser Zeit kamen Niederlassungen in Moskau und Istanbul sowie zahlreiche internationale Vertriebspartnerschaften hinzu.

Ein zweijähriger Ausflug in die erneuerbaren Energien (VELUX Konzern) unterbrach die enge Beziehung zum Licht und darauf folgte die Rückkehr in die Geschäftsführung der ERCO Leuchten GmbH mit Sitz in Lüdenscheid und der ERCO Lighting AG mit Sitz in Zürich. 2017 wurde Peter Gawlik Geschäftsführer der FLOS GmbH für alle Kollektionen und Vertriebskanäle in den Märkten Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Nun stellt er seine ausgeprägte Orientierung für den Markt und die Bedürfnisse der Kunden ab März 2021 dem Unternehmen MBN GmbH – PROLED und der PROLED Holding GmbH sowie für die weiteren Marken auf Gruppenebene als Geschäftsführer zur Verfügung.

