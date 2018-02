Um seinen Online-Auftritt besser auf die Gewohnheiten und Ansprüche seiner Nutzer abzustimmen, hat der Hersteller Esylux die eigene Website komplett überarbeitet. Die neue Startseite empfängt den Besucher mit einer großflächigen Bildsprache und verdeutlicht sofort, dass die Themen bedarfsgesteuerte Automation und intelligente Beleuchtung bei Esylux die zentrale Rolle spielen. Im Bereich »Innovationen« erfährt der Nutzer, mit welchen Konzepten Esylux die Lebensqualität und Energieeffizienz in Bürogebäuden, Bildungsstätten und Gesundheitseinrichtungen verbessert. Dies reicht vom Einsatz der Sensorik für die bedarfsgesteuerte Automation über vernetzbare Lichtsysteme bis zum energieeffizienten Human Centric Lighting der »SymbiLogic«-Technologie. Unter dem Menüpunkt »Lösungen« findet der Website-Besucher dann konkrete Anwendungs- und Planungsbeispiele für die Automations- und Lichtlösungen für spezifische Raumtypen – wie etwa Großraumbüros, Besprechungsräume oder Sanitärbereiche.

Wer bereits weiß, welche Produkte bzw. Produkteigenschaften er für ein konkretes Objekt braucht, wird den neuen Produktfilter zu schätzen wissen. Gerade bei den besonders umfangreichen Bereichen Präsenz- und Bewegungsmelder, Lichtsysteme und Deckeneinlegeleuchten ermöglicht das gezielte Filtern nach gewünschten Merkmalen das schnelle Identifizieren der relevanten Produkte. Sind die passenden Produkte gefunden, wird es bei der anschließenden Suche nach einem Installateur oder Händler jetzt ebenfalls einfacher. Der EsyLocator ermöglicht die zeitgemäße Suchfunktion über ein Google Maps-Plugin. Auch per Postleitzahl lässt sich so schnell eine Bezugsquelle in der eigenen Umgebung finden. Dies gelingt bei Bedarf auch mit mobilen Endgeräten: Wie schon die alte passt sich auch die neue Website von Esylux automatisch allen gängigen Ausgangsmedien an.

www.esylux.com