Moderner, schneller und schöner im Auftritt, punktet die neue Website des Kölner Beleuchtungsexperten Oktalite vor allem mit Nutzerfreundlichkeit und thematischer Vernetzung, um Lichtwissen bestmöglich zu vermitteln.

Responsive Design, OnePager-Look und exzellente Panoramaansichten sowie ein unterhaltsamer Magazin-Aufbau mit kurzen Texten und passgenauen Motiven sind die Mittel der Wahl, mit denen die Website auf den ersten Blick kommuniziert, was Oktalite als Beleuchtungsexperten für den Handel stark macht: Die Faszination Licht und der Mehrwert, den moderne Beleuchtungslösungen im Retail schaffen, sind zum Greifen nah erlebbar.

Auch die Darstellung des Portfolios von Oktalite gewinnt durch den Magazin- und Service-Ansatz. So ergänzen sich detaillierte Produktinformationen inklusive technischer Daten im Überblick, Downloadmöglichkeiten von Datenblättern mit ausbalancierten Storytelling-Strecken aus Text und Foto, die den jeweiligen Strahler, die Leuchtenfamilie oder ein System mit seinen Vorteilen und Features in Anwendung zeigen. Die Produktdatenblätter werden tagesaktuell aus der Oktalite-Datenbank generiert – ein Service, der es in der schnelllebigen LED-Zeit erlaubt, auf technische Neuheiten just in time reagieren zu können.

»Wir erzählen mit Licht faszinierende Geschichten und setzen mit unseren Produkten Handelswelten mit Premium-Charakter in Szene, das soll sich sofort und unmittelbar über das Auge und die Emotion mitteilen – denn genau so wirkt Licht«, sagt dazu Geschäftsführer Hermann Bohse das Konzept der neuen Website.

www.oktalite.com