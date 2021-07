Ein agiles, kollaboratives, integriertes und bereichsübergreifendes Tool, das in der Lage ist, die verschiedenen Branchenstränge zusammenzuführen – so wurde die digitale Plattform des Salone del Mobile.Milano im Rahmen einer Präsentation beschrieben, die von Victoria Cabello moderiert wurde und an der auch Claudio Feltrin, Präsident von FederlegnoArredo, Maria Porro, Präsidentin von Assarredo, und Marco Sabetta, General Manager des Salone del Mobile. Milano, teilnahmen.

(Quelle: Salone del Mobile.Milano)

»Die Pandemie war der größte digitale Beschleuniger in der Geschichte. Wir alle haben entdeckt, dass die Digitalisierung ein hervorragendes Werkzeug für die Widerstandsfähigkeit ist. Die Welt nicht mehr dieselbe wie vorher. Wir betreten eine neue, hybride Welt, in der die physische und die digitale Welt nebeneinander existieren, sich gegenseitig verstärken und ihre Möglichkeiten fördern. Das ist die Richtung, in die sich die Plattform des Salone del Mobile bewegt«, so der Journalist Riccardo Luna.

Die Ziele des Tools, das ein wichtiger Teil der Veranstaltung sein wird, die vom 5. bis zum 10. September stattfinden wird, sind einerseits, die Autorität, den Einfluss und die Führung des Salone del Mobile.Milano zu verstärken und die physische Dimension aus strategischer, kommerzieller und kommunikativer Sicht weiter zu unterstützen, und andererseits einen Wert zu schaffen und zu einem Geschäftsmotor für die ausstellenden Unternehmen zu werden, indem die Sichtbarkeit erhöht wird, die Methoden und Zeiträume für die Verbindung mit ihren Zielen vervielfacht und die angebotenen Dienstleistungen genutzt werden.

Dabei hebt sich die Plattform von bereits bestehenden ab: Ein Mix aus integrierten, unterschiedlichen Arten von Inhalten und Dienstleistungen, die das Interesse der Menschen wecken und den Wert der Interaktion und Verbindung mit der gesamten Design-Community erhöhen sollen, stellt eine echte Verbindung zwischen der digitalen Dimension und dem physischen Erlebnis der Messe her.

Die drei Elemente der Plattform

Die Plattform wird redaktionelle Originalinhalte im B2B- und B2C-Bereich bieten, die mehrmals täglich aktualisiert werden und in thematische Rubriken gegliedert sind. Der übergreifende Fokus liegt auf Design, Einrichtung, Kunst, Architektur, Wissenschaft und Technologie. Interviews mit Protagonisten aus diesen Bereichen und mit visionären und interessanten Persönlichkeiten der nationalen und internationalen Kulturszene; Kooperationen mit Magazinen und renommierten Namen aus der ganzen Welt, die eine Fülle von unterschiedlichen Meinungen und Standpunkten generieren, ergänzen diese Inhalte. Die Nutzer können sich inspirieren lassen, sich über aktuelle Entwicklungen informieren und das ganze Jahr über mit einer Community interagieren, die exponentiell wachsen wird.

Auf der anderen Seite wird es Inhalte von Unternehmen geben, mit denen diese sich frei und unabhängig durch Erzählungen, Bilder und Videos und natürlich durch ihre Produkte präsentieren können. Der Wert der Plattform liegt für sie in ihrem interaktiven Charakter: Sie können Breakout-Rooms, virtuelle Showrooms und digitale Kontaktkanäle nutzen, die einen unmittelbaren und fruchtbaren Austausch mit ihren Zielgruppen vor, während und nach der Messe garantieren. Das gemeinsame Ziel dabei: das Digitale in den Dienst des Physischen zu stellen und umgekehrt.

Dies gilt auch für die dritte Kategorie von Inhalten, die sich auf die Veranstaltung und die mit dem Messeerlebnis verbundenen Dienstleistungen beziehen: Ticketing und Informationen für die Organisation von Besuchen und die Planung von Terminen für die Woche sowie Anwendungen, die den Nachfrage- und Angebotsprozess für die angebotenen Einrichtungsprodukte erleichtern werden.

Dank der digitalen Plattform wird die berühmteste Designmesse der Welt 365 Tage im Jahr offen bleiben. Der Test wird die »Supersalone« im September sein, bei der ein QR-Code es den Besuchern ermöglicht, mit Unternehmen in Dialog zu treten, detaillierte Informationen über Produkte zu erhalten und über Einzelhändler Einkäufe zu tätigen. Das ist eine Gelegenheit, die keine andere Messe bietet.

