Nach einer aktuellen Erhebung der Zeitschrift »FOCUS« in Kooperation mit Statista zählt InnoGreen, Anbieter von LED-Lösungen für Industrie und Gewerbe, zu den »Wachstumschampions 2017« – und das gleich zum zweiten Mal in Folge. Mit einem durchschnittlichen Wachstum von 62% pro Jahr liegt InnoGreen in der Kategorie Elektronik, Elektro- und Medizintechnik auf Platz 6 der Statistik.

»Wir freuen uns mit unseren Kunden, Lieferanten und allen voran natürlich mit dem gesamten Team unserer Unternehmensgruppe über dieses hervorragende Ergebnis«, unterstreicht Geschäftsführer Franz Michel.

Der Prämierung der »Wachstumschampions« liegen eine unabhängige Bewertung und klare Kriterien zugrunde. An dem Wettbewerb teilnehmen konnten eigenständige Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die im Jahr 2012 einen Umsatz von mindestens 100.000 Euro und 2015 mindestens 1,8 Mio. Euro erzielten.

www.innogreen.de | www.focus-entscheider.de