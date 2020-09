Vossloh-Schwabe hat seinen Produktbereich LMS Outdoor an den in Australien ansässigen Partner LVX Global veräußert.

LVX Global übernimmt den weltweiten Vertrieb aller netzwerkfähigen NB-PLC- und HD-PLC-Produkte (iPC, iLC, iDC, iLIC, iLUX, iCCU). Das Stand-alone-Produkt iMCU wird auch weiterhin bei Vossloh-Schwabe erhältlich sein. Die Partner haben eine Vereinbarung über Produktion und Logistik geschlossen.

Mit dem Verkauf haben auch die drei VS-Mitarbeiter Horst Kremer-Merseburg, Jörg Schneck und Juraj Matus, zu LVX Global gewechselt, um die Betreuung aller zur Zeit laufenden Projekte durch LVX Global zu sichern.

Mit dieser strategischen Entscheidung folgt VS seiner klaren Fokussierung auf intelligente Bluetooth-Produkte zur Lichtsteuerung im Indoorbereich (Blu2Light). Im LED-Zeitalter kommt dem Thema Lichtsteuerung eine immer größere Bedeutung zu. Tageslichtsteuerung und Bewegungserkennung sind nicht mehr wegzudenken, wenn man Licht energieeffizient steuern möchte. Was liegt also näher, als mit Bluetooth die größtmögliche Plattform zu verwenden, die heute auf jedem Smartphone und Tablet-Computer existiert?

Blu2Light ermöglicht eine komfortable und einfache drahtlose Lichtsteuerung mittels Apps auf dem Smartphone bzw. Tablet. Um die immer intelligenter werdenden Geräte miteinander zu vernetzen, kommt ein Mesh-Verfahren basierend auf Bluetooth wireless technology zum Einsatz. So wird eine Vernetzung verschiedener Komponenten im WLAN-Netzwerk realisiert, bei dem die einzelnen Komponenten als Sender und Empfänger fungieren. Somit stehen die Daten unter Verwendung eines Gateways auch für IoT-Applikationen zur Verfügung.

www.vossloh-schwabe.com | www.lvxglobal.com