Am 19. März veranstalten die TU Ilmenau und die LiTG eine Vortragsveranstaltung in Präsenz zum Thema »Neue Arbeitswelten: Beleuchtung, Akustik und Raumgestaltung im Büro«. Die Vortragsreihe spricht Fachleute und Laien an, die sich über die aktuellen Entwicklungen bei der Gestaltung von Arbeitswelten informieren möchten. Es werden alle ergonomischen Aspekte betrachtet, auch für das richtige Einrichten eines Homeoffices.

Vorträge

Vico Wiegand (H+K Einrichtungen Jena): Work Better – Neustart fürs Büro

Susan Freiberg (DGUV Dresden): Ergonomie im Homeoffice – die Checkliste der DGUV (online Vortrag)

Dr. Christian Nocke (Akustikbüro Oldenburg, DIN-Normenausschuss Akustik): Büro-Akustik im Lichte der Zeit

Prof. Dr. Christoph Schierz (FG Lichttechnik, TU Ilmenau): Normgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung nach der neuen DIN 12464-1 (2021)

Kai Nitschke, Toni Will (licht.de, ZVEI, Fachverband Licht Frankfurt): Beleuchtungssyteme für neue Arbeitswelten (online Vortrag)

Zum Programm

Anmeldung

Anmeldungen sind per E-Mail oder telefonisch möglich unter: cornelia.vandahl@tu-ilmenau.de und (03677) 69-3735

Ort

TU Ilmenau

Röntgen-Hörsaal im Röntgen-Bau Weimarer Str. 27

98693 Ilmenau

Falls die Veranstaltung aufgrund der Corona-Lage online stattfindet, werden Sie rechtzeitig informiert. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

www.tu-ilmenau.de/lichttechnik | www.litg.de