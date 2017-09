Mit den Seminarreihen »DIN-Geprüfte/r Lichttechniker/-in Innenbeleuchtung«, »DIN-Geprüfte/r Lichttechniker/-in Außenbeleuchtung« sowie dem Kombi-Lehrgang »DIN-Geprüfte/r Lichttechniker/-in Innen- und Außenbeleuchtung« wendet sich die Trilux Akademie an Architekten, Ingenieure, Planer, Berater, Großhändler, Errichter und Betreiber von Beleuchtungsanlagen und ganz besonders an all jene, die sich bei DIN CERTCO als »DIN-Geprüfte/r Lichttechniker/-in Innenbeleuchtung«, »DIN-Geprüfte/r Lichttechniker/-in Außenbeleuchtung« oder »DIN-Geprüfte/r Lichttechniker/-in Innen- und Außenbeleuchtung« zertifizieren lassen möchten.

Die Lehrgänge umfassen 14 Tagesseminare und zusätzliche Webinare. Behandelt werden Grundlagen der Licht- und Elektrotechnik, die effiziente, wirtschaftliche und umweltfreundliche Planung, Beurteilung und Errichtung von Beleuchtungsanlagen sowie deren Betrieb und Instandhaltung. Der nächste Komplettlehrgang startet am 9. Oktober 2017, die nächste Zertifizierungsprüfung findet am 21.12.2017 in Berlin statt. Weitere Informationen zum Lehrgang finden Sie unter:

www.trilux-akademie.com