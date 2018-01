Gute Sicht im Stadion und am Bildschirm

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht natürlich das Spielfeld. Hier garantieren 296 »ArenaVision« LED-Flutlicht-Strahler bestes Licht und beste Sicht für die Aktiven, für die Zuschauer sowie beste Bildqualität für die Fernsehstationen. Als erstes Fußballstadion in Deutschland erreicht die Allianz Arena allein mit LED-Strahlern das Beleuchtungs-Level Elite A, das die UEFA für Stadien fordert, in denen Finalbegegnungen großer internationaler Wettbewerbe wie der Champions League ausgetragen werden können.

Besonders wichtig ist dafür eine hohe Lichtqualität, die auch in Superzeitlupe und höchster Auflösung flackerfreie Fernsehbilder garantiert. So kann auch der Zuschauer zuhause noch intensiver an der Atmosphäre im Stadion teilhaben. Durch die Gleichmäßigkeit der Lichtverteilung ist es jetzt möglich, von jedem Standpunkt im Stadion aus gleichwertige Bilder zu liefern – ein wahrgewordener Traum für Kameraleute und Fotografen.

Arena mit Mehrwert

Doch modernes Stadionlicht kann heutzutage weit mehr als einfach nur ein Spielfeld beleuchten. »ArenaExperience« von Philips Lighting bringt Dynamik in die gesamte Stadionbeleuchtung und schafft damit einen konkreten Mehrwert. Durch die Möglichkeit, mit LED-Lichtquellen bis zu 16 Millionen Farbtöne erzeugen und stufenlos verändern zu können, ergeben sich zur Fassadenbeleuchtung sowie für die Gastronomiebereiche im Innern des Stadions nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Lichteffekte bringen die Besucher zum Staunen und laden die Atmosphäre emotional zusätzlich auf.

In der Allianz Arena wird die Beleuchtung des Stadioninnenraums durch 20 kopfbewegte Scheinwerfer (Moving Heads) ergänzt, wie sie sonst für Show-Bühnen und Theater verwendet werden. Über eine gemeinsame Steuerung mit der Licht- und Tonanlage synchronisiert und vernetzt, können sie von Lichtkegeln und farbigen Logos bis hin zu Animationen verschiedenste Effekte erzeugen und erfüllen vielseitig und flexibel auch die höchsten Anforderungen aus dem Entertainment-Bereich. Das Stadion wird zum hochwertige Veranstaltungsort – ein Zusatznutzen, der für die Betreiber von Sportstätten wirtschaftlich interessante Chancen über den Ticketverkauf für Ligaspiele hinaus bietet.

Nur das Beste für die Spieler

In neuer Qualität erstrahlt auch das Licht in den Bereichen, in denen sich die Spieler vor und nach den Partien aufhalten. Ein besonders reizvolles Feature: Die Farbe und Intensität der Beleuchtung lässt sich individuell an verschiedene bevorzugte Stimmungen und Wirkungen anpassen. Manuell steuerbar kann dazu zwischen einer aktivierenden oder einer beruhigenden Lichtatmosphäre gewählt werden.

Im Physiobereich sorgen flächige OneSpace Leuchten von Philips Lighting mit ihrer schallabsorbierenden Oberfläche für Ruhe und Besonnenheit. Die Spieler können dank absolut homogener Ausleuchtung des Raumes vollkommen blendungsfrei therapiert und auf das Spiel vorbereitet werden. Die neue Ausleuchtung des Spielertunnels der Allianz Arena stimmt die Mannschaften schließlich an Spieltagen auf den Moment des Einlaufs aufs Feld ein. Die Stadionregie unterstützt das Ritual ganz nach Wunsch mit einer eindrucksvollen Lichtshow.

Intelligente Steuerung senkt Kosten

Abgerundet wird das Lichtkonzept durch intelligente und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen, die Energie sparen. So kommt im Parkhaus der Allianz Arena das »Philips Green Parking«-System zum Einsatz. Es verzichtet darauf, in sämtlichen Bereichen rund um die Uhr das Licht in voller Stärke eingeschaltet zu lassen. Erst bei Anwesenheit von Autos oder Fußgängern wird der betreffende Bereich sowie der weitere Weg mit 100% Beleuchtungsstärke ausgeleuchtet. Das Licht ist den Benutzern des Parkhauses immer einen Schritt voraus, sorgt für gute Sicht und Sicherheit – und senkt die Betriebskosten um bis zu 80%.