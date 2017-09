Die Endrich Bauelemente GmbH hat den Baubeginn eines neuen Logistikzentrums auf einem 10.000 qm großen Grundstück in Nagold bekanntgegeben. Mit einer Investitionssumme von rund acht Millionen Euro soll bis Mitte 2018 eine 13 Meter hohe Halle entstehen, in der alle Logistikbereiche der Endrich Bauelemente GmbH und Teile des in der Schweiz ansässigen Tochterunternehmens Novitronic zusammengeführt werden.

Mithilfe des vollautomatischen Lagersystems »Autostore« soll ein Teil der verfügbaren Lagerfläche von 4.500 qm zur effizienten Kommissionierung und Lagerung von Kleinteilen genutzt werden. Bei konventioneller Lagerung in Regalen wären für die gleiche Warenmenge 10.000 qm notwendig gewesen.

»Mit dem neuen Logistikzentrum und insbesondere durch die Nutzung des modernen Logistiksystems ‚Autostore‘ können wir sicherstellen, unsere Kunden auch in Zukunft schnellstmöglich und auf die effizienteste Weise beliefern zu können. Der Neubau verschafft uns außerdem dringend benötigte Kapazitäten an den bisherigen Standorten durch die dort freiwerdenden Räumlichkeiten«, erklärt Dr. Christiane Endrich.

