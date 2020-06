Osram kann nach der internationalen Zulassung UV-C-Systeme zur Entkeimung von Luft und Oberflächen liefern. UV-C-Leuchten der Produktfamilie HNS von Osram arbeiten mit einer Wellenlänge von 253,7 nm und entfernen Viren und Bakterien mit einer Zuverlässigkeit von 99,9 Prozent. Der Einsatz in Krankenhäusern in Wuhan und Peking, China, hat auch die Wirksamkeit gegen das Corona-Virus bestätigt.

Mit »AirZing« kann geschultes Personal in Krankenhäusern und anderen öffentlichen Einrichtungen Flächen weitreichend entkeimen. (Foto: Osram)

Um Menschen vor der schädlichen UV-C-Strahlung zu schützen, können die Leuchten mit einer intelligenten Sensorik ausgerüstet werden. Mit »AirZing«-Leuchten kann geschultes Personal in Krankenhäusern und anderen öffentlichen Einrichtungen Flächen weitreichend und sicher entkeimen. In China hat Osram allein 10.000 Produkte an Kindergärten geliefert.

UV-C hemmt Keime

Der Zellkern von Mikroorganismen wie Bakterien und Viren enthält Thymin, ein chemisches Element der DNA. Dieses Element absorbiert UV-C bei einer spezifischen Wellenlänge von 253,7 nm und verändert sich in einem solchen Ausmaß, dass die Zelle nicht mehr in der Lage ist, sich zu vermehren und zu überleben. V-UV-Licht (185 nm) tötet ebenfalls Mikroorganismen ab, verursacht jedoch das für den Menschen schädliche Ozon.

UV-C-Strahlung ist ozonfrei und damit sicherer. Es ist jedoch unsichtbar und kann zu starken Verbrennungen auf menschlicher Haut führen. Deshalb hat Osram seine »AirZing Pro« mit einer intelligenten Sensorik ausgerüstet: Der Infrarot-Sensor erkennt Personen im Raum und schaltet »AirZing« sofort aus, sobald jemand unerwartet das Zimmer betritt, um Verletzungen von Augen und Haut durch das UV-Licht zu vermeiden. Daher sollte der Einsatz nur von geschultem Personal durchgeführt werden.

Osram montiert die »AirZing«-Produkte im chinesischen Kunshan, die Kapazität beträgt bis zu 35.000 Stück im Monat.

www.osram.de