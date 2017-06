Am 19. September 2017 veranstaltet das Fortbildungsinstitut Bau der Architektenkammer Baden-Württemberg in Friedrichshafen das Seminar »Farbe und Licht in der Architektur«. Als Referenten konnte das ifbau Andreas Danler von der Lichtakademie Bartenbach, Aldrans, und Dr.-Ing. Architekt Stefan Schrammel gewinnen.

Das Seminar zeigt vertiefend den Zusammenhang zwischen Licht und Farbgestaltung im Innenraum. Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit können mit der geeigneten Symbiose zwischen Licht und Raum gezielt beeinflusst werden. Dafür relevante Zusammenhänge werden im Seminar mit Bezugnahme auf aktuelle, wahrnehmungspsychologische Studien und anhand von Modell- und Projektbeispielen aufgezeigt. Eine grundlegende Erläuterung von Begrifflichkeiten zum Thema Licht und Farbe (Farbtemperatur, Farbort, Farbwiedergabe, Lichtspektrum, spektrale Reflexion – Remission, …) ist ebenfalls Seminarinhalt.

Einige Aspekte des Seminars:

Grundsätzliche Seherfahrungen

Farbe und Materialeigenschaft

Farbe und Ort: Lokalkolorit

Manipulation mit Farbe

Warum fühlen wir uns bei gewissen Lichtfarben unwohl?

Warum erscheinen manche farbigen Oberflächen unter verschiedenen Lichtquellen so unterschiedlich?

Welche Kombinationen von Licht und Oberflächen wirken positiv auf Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit?

Ausführliche Informationen und Gelegenheit zur Anmeldung gibt es unter:

www.akbw.de/fortbildung/ifbau