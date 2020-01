Bereits Mitte vergangenen Jahres hatte Signify angekündigt, beim Vertrieb in Österreich vermehrt auf die Zusammenarbeit mit externen Partnern setzen zu wollen. In Form einer Kooperation mit dem Schweizer Unternehmen Elektron AG soll diese Fokussierung nun ab Frühjahr 2020 in die Tat umgesetzt werden. Eine vergleichbare Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen besteht in der Schweiz bereits seit vielen Jahren.

Zur Umsetzung der Kooperation in Österreich beabsichtigt Elektron die Gründung einer neuen Gesellschaft. Neben dem Vertrieb von Leuchten wird sich diese zusätzlich auch um weitere Aspekte und Services wie Planungen, Inbetriebnahmen und After-Sales-Management für die österreichischen Kunden kümmern sowie die IoT-Lösung »Interact City« (ehemals »CityTouch«) vermarkten und Bestandskunden im Service betreuen.

www.signify.com | www.elektron.ch