Mornsun ist mit über 1.200 Mitarbeitern und 100.000 qm Produktionsfläche einer der führenden chinesischen Hersteller von AC/DC-Wandlern, DC/DC-Konvertern, nichtisolierten Schaltreglern sowie IGBT- und LED-Treibern. Die Mornsun Power GmbH, ein Joint Venture der Mornsun Guangzhou Science & Technology Co., Ltd und der SE Spezial-Electronic GmbH, ist offizieller Mornsun-Repräsentant in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ab sofort vertreibt Endlich Mornsuns Stromversorgungs-Portfolio.

»Wir sind stolz darauf, mit Endrich einen technisch versierten Vertriebspartner mit langjähriger Erfahrung in der Bauelementedistribution gewonnen zu haben, der unsere Firmenphilosophie uneingeschränkt teilt«, erklärt Rolf Aschhoff, Geschäftsführer Mornsun Power. Falko Neubert, Chief Technology Officier (CTO) bei Endrich ergänzt: »Für uns ist wichtig, dass bei den Produkten unserer Lieferanten Innovationskraft, Qualität und Preis in Einklang stehen. Insofern ergänzt sich Mornsuns Stromversorgungs-Portfolio ideal mit unserem bisherigen Produktangebot.«

www.endrich.com | www.mornsunpower.de