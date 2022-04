Die Society of Light and Lighting (SLL) und Assistenzprofessorin Dr. Karolina M. Zielinska-Dabkowska von ILLUME / der Fakultät Architektur an der Gdańsk University of Technology in Polen bringen mit der ersten internationalen Konferenz zum Thema Responsible Outdoor Lighting at Night (ROLAN) führende Forscher und Praktiker zusammen. Die Veranstaltung findet am 12. und 13. Mai 2022 online statt.

Die zweitägige Online-Konferenz soll die dringend benötigte Zusammenarbeit und Unterstützung zur Verbesserung der Beleuchtungspraxis und zur Förderung der Forschung erleichtern und Möglichkeiten zur Vernetzung von Praktikern, Forschern und Herstellern bieten.

Das internationale Gremium von Rednern präsentiert vielfältige Perspektiven aus der Beleuchtung und verwandten Disziplinen und Forschungsbereichen. Ziel ist es, den Horizont zu erweitern, das Verständnis zu vertiefen und die Kommunikation zwischen Forschern und Beleuchtungsfachleuten zum Nutzen der Umwelt und der Gesellschaft als Ganzes zu verbessern.

Die Veranstaltung bietet Beleuchtungsfachleuten, Architekten, Stadtplanern, Landschaftsplanern, Beleuchtungsherstellern, lokalen Behörden, Ökologen und Forschern die Gelegenheit, sich über die neuesten Erkenntnisse zu informieren. Seit der Einführung der LED-Beleuchtung hat sich viel verändert, und es ist notwendig, ihre Auswirkungen auf alle Aspekte der Umwelt zu reduzieren.

Auf dem Programm stehen 31 renommierte Referenten aus Australien, Europa und den Vereinigten Staaten, die eine Reihe von Fachgebieten abdecken, wie

Lichtdesign

Umweltwissenschaft

Biologie

Astronomie

Medizin und

rechtliche Aspekte

Die Vorträge sind in vier Themenblöcke unterteilt:

Der Verlust unserer dunklen Nächte Bewährte Beleuchtungspraktiken zur Verringerung der Lichtverschmutzung Rechtliche Aspekte der Lichtverschmutzung Auswirkungen der nächtlichen Lichtexposition auf die Umwelt und den Menschen

Informationen:

go.cibse.org/ROLAN22