Nach mehr als neun Jahren Firmenzugehörigkeit, davon acht als Geschäftsführer, verlässt Jürgen Kitz Esylux Deutschland im besten beidseitigen Einvernehmen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Die Geschäftsführung liegt damit in den Händen von Mareks Peters, zugleich Chairman und CEO von Esylux International. »Jürgen Kitz hat maßgeblich die positive Wahrnehmung der Marke Esylux auf dem deutschen Markt und die Entwicklung des Unternehmens in Deutschland geprägt«, so Peters. Für dieses Verdienst gebühre ihm Dank, für die kommenden beruflichen Aufgaben wünsche er ihm viel Erfolg.

Zukünftig wird Mareks Peters bei der Leitung der Esylux Deutschland GmbH von den beiden neuen Prokuristen des Unternehmens unterstützt, die gemeinsam die Geschäftsleitung bilden: Dirk Krüger, Vertriebsleiter Großhandel, und Bernd Rossow, Vertriebsleiter Großkunden- und Projektgeschäft. »Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit zwei erfahrenen Führungskräften«, betont Peters. »Ihre langjährige Branchenkenntnis wird dazu beitragen, unsere deutschen Kunden für die Vorteile der Synergie aus Automation und Licht weiter zu begeistern.«

Bernd Rossow ist seit 1991 für Esylux tätig. Nach seiner Außendiensttätigkeit in unterschiedlichen Gebieten übernahm er 1996 die Verkaufsleitung Großhandelsgeschäft Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. 2010 wurde er schließlich Verkaufsleiter für die gesamte Region Nord und blieb dieser Funktion bis Anfang 2019 treu. Im selben Zeitraum betreute er als Key-Account-Manager bundesweit Kunden aus dem Elektrogroßhandel.

Dirk Krüger blickt auf mehr als 20 Jahre in leitenden Funktionen in der Beleuchtungsbranche zurück. Bevor er 2018 die Vertriebsleitung der Esylux Deutschland GmbH übernahm, war er unter anderem 17 Jahre lang in verschiedenen Positionen für die Philips Lighting GmbH tätig.

www.esylux.com