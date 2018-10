Schwerpunkte der 7. VDI-Fachkonferenz »Lebensdauer und Zuverlässigkeit in der LED-Beleuchtung« am 20. und 21. November 2018 in Düsseldorf sind Lebensdauerberechnung, Dauerbeständigkeit von Elektronik und Material, Ausfallanalysen und Lebensdauervorhersagen von LED-Leuchten sowie die speziellen Anforderungen, die sich bei intelligente LED-Leuchten ergeben.

Die Lebensdauer von LED-Leuchten wird von der Lebensdauer vieler einzelner Komponenten bestimmt. Die Alterung eines LED-Chips unterscheidet sich von der der elektrischen Bauteile oder Linsen. Das thermische System altert anders als Aufbau- und Verbindungstechnik. – Welche Einflussfaktoren wirken also auf die Degradation einer LED-Leuchte bzw. erzeugen einen Lichtstromrückgang? Welche aktuellen Methoden führen zu zuverlässigen Lebensdauerangaben? Auf der VDI-Konferenz erhalten Sie Antworten zu den Fragen entlang der Wertschöpfungskette einer LED-Leuchte.

Der Konferenz vorgelagert findet am 19. November 2018 ein Spezialtag »Smarte LED-Systeme und ihre Zuverlässigkeit« statt.

www.vdi-wissensforum.de