EDEKA Clausen in Hamburg setzt als erster Supermarkt in Deutschland UV-C-Lösungen von Signify für sicheres Einkaufen ein. Die UV-C-Lösungen von Signify desinfizieren Luft, Oberflächen und Gegenstände, indem das Virus SARS-CoV-2 deaktiviert wird.

EDEKA Clausen testet UV-C-Lösungen von Signify für sicheres Einkaufen. (Foto: Signify)

Gerade in der aktuellen Situation wünschen Kunden sich einen sicheren Besuch des Supermarkts. Zudem sollen auch die Mitarbeiter vor Krankheitserregern geschützt werden. Der Einsatz von UV-C-Technik bietet Unternehmen eine Möglichkeit zur gründlichen und praktischen Desinfektion von Verkaufsräumen, um beides zu gewährleisten.

In Kooperation mit Signify setzt EDEKA Clausen als erster Supermarkt in Deutschland in seiner 1.315,70 m² großen Filiale in Hamburg, Alter Güterbahnhof, zukünftig auf diese Technologie und installiert dort 31 UV-C-Geräte zur Luftdesinfektion sowie eine UV-C-Kammer zur Desinfektion von Gegenständen.

»Seit vielen Jahren arbeiten wir im Bereich Beleuchtung sehr erfolgreich mit Signify zusammen und verfolgen gemeinsam das Ziel, unseren Kunden und Kundinnen das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten«, so Dr. Dirk-Uwe Clausen, Geschäftsführer EDEKA Clausen.

UV-C-Wandstrahler zur Desinfektion oberer Lufträume

Die UV-C-Desinfektionsgeräte für die oberen Lufträume werden im Verkaufsraum in einer Höhe von 3,2 bis 3,5 Metern an Säulen und Wänden installiert. Installationspartner ist die Hamburger Filiale von KMLS – Experte für intelligente Gebäudetechnik. In Kombination mit Abschirmung und Optik ist sichergestellt, dass sich Mitarbeiter und Kunden jederzeit unbedenklich im Markt aufhalten können.

Durch Abschirmung und Optik ist sichergestellt, dass sich Mitarbeiter und Kunden unbedenklich im Markt aufhalten können. (Foto: Signify)

Bereits bei der Planung sowie während der Installation und auch nach der Inbetriebnahme finden Messungen und Kontrollen statt, um sicherzustellen, dass die Strahlungsbelastung jederzeit unter den Grenzwerten bleibt. Die UV-C-Strahler desinfizieren kontinuierlich die vorbeiströmende Luft ausschließlich im oberen Bereich des Raumes, die durch die Gerätewärme, Personenbewegung, Klima- und Lüftungstechnik, beim Lüften und gegebenenfalls auch mittels kleinerer Ventilatoren gegeben ist.

Regelmäßige Messungen und Kontrollen stellen sicherzustellen, dass die Strahlungsbelastung jederzeit unter den Grenzwerten bleibt. (Foto: Signify)

Die Luftzirkulation im Raum stellt sicher, dass sich die desinfizierte Luft mit den unteren Luftschichten vermischt. Diese permanente und lautlose Wirkungsweise führt laut Studien zu sehr hohen Desinfektionsraten von bis zu 99,999%. Die Wirksamkeit der UV-C-Technologie von Signify in Bezug auf die Inaktivierung von SARS-CoV-2 auf Oberflächen, wurde von der Universität Boston bestätigt.

Philips BioShift UV-C-Desinfektionsschleuse

Diese Kammer dient zum Desinfizieren von Objekten und (gemeinsam genutzten) Geräten. So können bei EDEKA Clausen beispielsweise Handscanner, die von mehreren Mitarbeiter genutzt werden, schnell und effektiv desinfiziert werden. Die Kammer inaktiviert SARS-CoV-2 auf Log6-Niveau. Sie ist mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um ein versehentliches Öffnen der Tür zu verhindern und so ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten.

In der Desinfektionsschleuse können beispielsweise Handscanner, die von mehreren Mitarbeiter genutzt werden, schnell und effektiv desinfiziert werden. (Foto: Signify)

»In den letzten Jahrzehnten haben wir im Bereich UV-C-Desinfektion eine starke Anwendungskompetenz entwickelt. Wir freuen uns sehr, dass wir den Menschen in vielen Alltags-Bereichen mit unseren Produkten ein Stück ‚neue Normalität‘ geben können, und hoffen sehr, dass viele Händler dem Beispiel von EDEKA Clausen folgen werden«, so Christian Goebel, Sales Director Public bei Signify DACH.

