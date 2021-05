Ledvance und der UV-C-Spezialist Dr. Hönle kooperieren künftig bei UV-C-Luftreinigung und SARS-CoV-2-Raumdesinfektion. Die Partnerschaft umfasst europaweite Vertriebsaktivitäten der »SteriWhite«-Produktfamilie und eine gemeinsame Produktentwicklung für chemiefreie Raumluftentkeimung mit UV-C-Technologie.

Rainer Pumpe, Vorstandsmitglied Dr. Hönle AG, Markus Emmert, CFO Region Europe West bei Ledvance, Wolfgang Mailänder, Senior Director Strategy & Transformation bei Ledvance und Heiko Runge, Vorstandsmitglied Dr. Hönle AG (v.l.n.r.) besiegeln die zukünftige Zusammenarbeit. (Foto: Ledvance)

Neben dem Produktangebot an UV-C-Lampen und UV-C-LED-Sensoren baut Ledvance sein Produktportfolio über die Allgemeinbeleuchtung hinaus im Bereich der UV-C-Raumentkeimungsgeräte weiter aus. »Wir bei Ledvance Europe glauben, dass UV-C-Desinfektionsgeräte neben anderen technologischen Alternativen großartige Helfer sind, um die Raumluftqualität während und nach der anhaltenden Pandemie wiederherzustellen«, erklärt Dr. Oliver Vogler, Managing Director Westeuropa bei Ledvance, den strategischen Schritt nach vorne.

Durch die Partnerschaft mit dem UV-Spezialisten Dr. Hönle AG wird Ledvance Hauptvertriebspartner für die »SteriWhite«-Produktfamilie, ein hocheffizientes und endanwendertaugliches Gerät zur UV-C-Umluftentkeimung für Räume. Durch die Zusammenarbeit bündeln Ledvance und die Dr. Hönle AG ihre Kompetenzen zur Steigerung des menschlichen Wohlbefindens in Innenräumen, indem sie das Know-how in der Lampenproduktion und im Bereich Human Centric Lighting mit der Technologie für gesundes Wohnen und Virendesinfektion kombinieren.

»SteriWhite Air Q115« erzeugt kein Ozon und der Austritt von UV-Strahlung wird durch speziell entwickelte Lichtfallen verhindert, so dass es auch in Räumen mit vielen Personen, wie Restaurants, Behandlungsräumen, Hotels, Büros oder im Einzelhandel eingesetzt werden kann. (Foto: Dr. Hönle AG)

Die Dr. Hönle AG mit Sitz in München vertreibt weltweit UV-/LED-UV-Systeme, UV-Strahler und UV-Messtechnik. Die Systeme werden u.a. zur Luft- und Oberflächenentkeimung, in Fertigungsprozessen und in zahlreichen Branchen wie der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Pharma- und Photovoltaikindustrie eingesetzt. »Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit, da sie es uns ermöglicht, über die gut etablierte Vertriebsstruktur von Ledvance in ganz Europa neue Zielgruppen zu erreichen. So können noch mehr Kunden von unserer zuverlässigen und leistungsstarken Lösung zur Raumluftentkeimung profitieren«, sagt Heike Runge, Vorstand Vertrieb und Marketing bei Dr. Hönle.

www.ledvance.de | www.hoenle.de