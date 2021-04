In 40 slowakischen Filialen der Drogeriemarktkette dm hat Signify 280 Philips UV-C-Leuchten zur Desinfektion oberer Lufträume installiert. Die Installation erfolgte im Rahmen einer Pilotphase, die sich auf Geschäfte in der slowakischen Hauptstadt Bratislava und Umgebung bezieht. Weitere Filialen sollen folgen. In der nächsten Phase des Projekts plant dm außerdem die Installation von Philips UV-C-Geräten zur Desinfektion oberer Lufträume in den Mitarbeiterräumlichkeiten und im Lager.

In mehreren dm-Märkten in der Slowakei kommen Philips UV-C-Leuchten zur Desinfektion oberer Lufträume zum Einsatz. (Foto: Signify)

In mehreren slowakischen dm-Märkten wurden Philips UV-C-Leuchten zur Desinfektion oberer Lufträume installiert. Durch die Installationshöhe in Kombination mit Abschirmung und Optik können die Leuchten auch dann betrieben werden, wenn sich Personen im Geschäft aufhalten.

Aufgrund ihrer Positionierung arbeiten die UV-C-Geräte sicher. (Foto: Signify)

Die Luft im oberen Bereich des Verkaufsraums wird durch UV-C-Bestrahlung und den natürlich zirkulierenden Luftstrom im Raum kontinuierlich desinfiziert. Auf diese Weise wird eine größtmögliche Luftmenge desinfiziert, während gleichzeitig die Sicherheit gewährleistet bleibt und die Kunden weiter einkaufen können.

Auch Besprechungsräumen können per UV-C-Strahlung von Viren befreit werden. (Foto: Signify)

Auch in den Besprechungsräumen der Büros des Unternehmens sollen UV-C-Desinfektionsleuchten installiert werden. Ein erster Besprechungsraum wurde bereits mit einem solchen UV-C-Gerät ausgestattet.

www.signify.com