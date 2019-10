Lichtkonzern Signify hat bekannt gegeben, dass er mit Eaton einen endgültigen Vertrag über die Akquisition von Cooper Lighting Solutions geschlossen hat. Die Transaktion mit einem voraussichtlichen Volumen von 1,4 Mrd. USD unterliegt behördlichen Genehmigungen und anderen üblichen Bedingungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 erfolgen.

Das Unternehmen Cooper Lighting Solutions mit Sitz in Peachtree, Georgia, USA, ist Anbieter von professioneller Beleuchtung, Lichtsteuerungen und vernetzter Beleuchtung und bietet eine große Bandbreite an Produkten und Lösungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich an, die in Nordamerika unter renommierten Marken vertrieben werden, darunter Corelite, Halo, McGraw-Edison und Metalux.. Mit der Übernahme will Signify seine Stellung auf dem nordamerikanischen und dem globalen Beleuchtungsmarkt stärken.

