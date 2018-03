Glamox AS, Anbieter von Leuchten für die professionelle Lichtanwendung in vielen Anwendungsbereichen und Lichtexperte für den Schifffahrts- und Offshore-Markt, wird alle Kapitalanteile der O. Küttel AG erwerben. Rune E. Marthinussen, CEO von Glamox, kommentiert: »Wir freuen uns über diese strategische Chance, die uns den Eintritt in den Schweizer Beleuchtungsmarkt ermöglichen wird.« Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2018 abgeschlossen sein. Bis dahin werden Glamox und Küttel als zwei separate Unternehmen agieren. Über die Bedingungen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.