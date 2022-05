Am 21.04.2022 startete TRILUX in den Hamburger Fischauktionshallen das Programm »Living Contrasts« zur Zukunft der Beleuchtung. Es folgten Veranstaltungen in Stuttgart und Köln. Insgesamt über 600 Besuchende nutzten die Gelegenheit, um sich in der TRILUX City kompetent, kurzweilig und interaktiv zu informieren.

Licht neu erleben: In der rund 800 Quadratmeter großen TRILUX City in den Hamburger Fischauktionshallen konnten sich Besucher über die Zukunft der Beleuchtung informieren. (Foto: TRILUX)

An neun Themenstationen präsentierte TRILUX die wichtigsten Innovationen und Trends rund um eine zukunftsfähige Beleuchtung. Im Fokus standen die Themenfelder Qualität, Smartness, Individualisierung und Nachhaltigkeit. »Getreu dem Motto Living Contrasts konnten sich die Gäste in der TRILUX City nicht nur über Branchenneuheiten informieren – sondern persönlich erleben, wie und wo hochwertiges Licht und smarte Leistungen einen Unterschied machen«, fasst es Michael Blum, Geschäftsführer Vertrieb Deutschland bei TRILUX zusammen.

Starke Produkte, echte Gespräche: Themenstationen mit vielen interaktiven Elementen machten die innovativen Lichtlösungen in ihrem »natürlichen Umfeld« erlebbar. (Foto: TRILUX)

Flankiert wurden die Events von einem bunten Rahmenprogramm mit spannenden Keynote-Speakern wie Martin Stiebeling über »Das Phygitale Büro« oder Emanuel Homann zu »Digital Office – New Work in Architecture«.

Praxisnah und persönlich: TRILUX Experten stellen dem Fachpublikum die Neuheiten in kurzen Vorträgen vor. (Foto: TRILUX)

