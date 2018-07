Trends in Lighting 2018 ist eine Veranstaltung, die konzipiert wurde, um Lichtplaner, Architekten, Produktdesigner und Innovatoren aus den verschiedensten Branchen zu inspirieren und sie über die neuen Potenziale des Lichts im digitalen Zeitalter zu informieren. Der Kurator der Veranstaltung, der preisgekrönte Lichtdesigner Rogier van der Heide, hat eine handverlesene Gruppe internationaler Experten zu einem spannenden Vortragsprogramm eingeladen. Zudem wird es Workshops und Meetings geben, um sich hautnah mit neuen Technologien und ihren Möglichkeiten zu beschäftigen.

»TiL ist ein sehr wichtiges Ereignis in der Welt der Beleuchtung. Es zeigt, dass Beleuchtung keine Grenzen kennt und überall neue und unerwartete Anwendungen findet: im Gesundheitswesen, in der Unterhaltung, in der Mobilität und in der Landwirtschaft, um nur einige Bereiche zu nennen. Aber TiL ist auch für die Beleuchtungsindustrie von großer Bedeutung, um neue Chancen und Anwendungen des Lichts im digitalen Zeitalter zu finden«, sagt Rogier Van Der Heide.

Das Programm der TiL ist in vier Themen unterteilt: Lighting Heart & Soul, The Right to Create, Humanized Technology und Beyond Illumination. Das ausführliche Programm findet sich unter:

www.trends.lighting