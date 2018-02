Der Aufsichtsrat der Ledvance GmbH hat Dr. Jacob C. Tarn, einen renommierten Experten mit langjähriger Erfahrung in der LED-Beleuchtungsindustrie, als neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung und Chief Executive Officer (CEO) von Ledvance berufen. Dr. Tarn hat das Amt zum 1. Februar 2018 antreten. Er leitet das Unternehmen von der Zentrale in Garching aus.

Jacob Tarn bringt über 30 Jahre internationale Erfahrung im globalen LED-Beleuchtungsmarkt mit. Zuletzt war er Executive Vice President und Chief Operating Officer (COO) der LED-Geschäftseinheit von Samsung Electronics in Süd-Korea. Dort spielte er eine entscheidende Rolle beim »turn-around« von Samsungs LED-Geschäft. Zu seiner neuen Aufgabe erklärt Dr. Tarn: »Ledvance verfügt über das volle Potenzial, um ein zentraler Spieler in der globalen LED-Beleuchtungsindustrie zu werden. Das Unternehmen hat schon jetzt erfolgreich in Wachstumsbereichen wie LED-Leuchten, Smart Home und LED-Lampen Fuß gefasst. Ich freue mich darauf, mit dem gesamten Team diesen Weg noch schneller zu beschreiten und Ledvance zu einem innovativen, gesamtheitlichen LED-Beleuchtungsunternehmen weiterzuentwickeln.«

Rüdiger Tibbe, der interimistisch die Rolle des Ledvance-CEO innehielt, wird seine Tätigkeit als Chief Transformation Officer (CTO) bei Ledvance fortsetzen und die operative Umsetzung der Transformation verantworten.

