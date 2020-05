Die neue Beleuchtungsreihe »Code«. (Foto: Prolicht)

Designer Tom Dixon und Beleuchtungsanbieter Prolicht zelebrieren gemeinsam LEDs und Elektronik.

Der britische Designer Tom Dixon und der Hersteller von Architekturbeleuchtung Prolicht arbeiten zusammen und bringen dieses Jahr die Beleuchtungsreihe »Code« auf den Markt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, bestehende Licht-Schienensysteme weiterzuentwickeln und die sich schnell fortschreitende Welt der Elektronik und LEDs zu zelebrieren. Die Partnerschaft ermöglicht ein einheitliches Angebot für Architekten und Designer: Eine einzigartige Kombination aus hochtechnischer und dekorativer Beleuchtung in einem Produkt, in einem Lichtsystem.

»Code« vereint hochtechnische und dekorative Beleuchtung in einem Lichtsystem. (Foto: Prolicht)

»Code« ist ein LED-Schienensystem, das das Fachwissen von Prolicht in der technischen Lichttechnik mit dem erkennbaren Design und der Ästhetik von Tom Dixon kombiniert. Dixon sagt: »Das Rätsel für uns war, warum so viel Zeit und Mühe aufgewendet wurde, um diese außergewöhnlichen Boards, die so allgegenwärtig geworden sind, zu verstecken und zu minimieren. Wir wollten zur Essenz des modernen Lichts gelangen, das sich so schnell von glühender Elektrik zu reiner Elektronik entwickelt hat und die Art und Weise verändert, wie wir gleichzeitig Beleuchtung schaffen und unseren Strombedarf radikal reduzieren können. Die Frage war, wie wir die einfache und komplizierte Schönheit der Leiterplatte darstellen und erklären und jegliche periphere Dekoration oder Struktur entfernen können.«

»Code« verwendet nackte LED-Chips auf Leiterplatten. (Foto: Prolicht)

Mit den Leiterplatten können dünne Streifen, zarte Ketten und durchgehende Lichtsäulen erzeugt werden. (Foto: Prolicht)

»Code« verwendet nackte LED-Chips auf Leiterplatten, mit denen dünne Streifen, zarte Ketten und durchgehende Lichtsäulenerzeugt werden können. Die Reihe verfügt über drei LED-Lichtquellen: Dot, Dash und Grid. Diese elementaren Formen wie Kreis, Quadrat und Linie bilden die Grundlage eines Baukastens, der unendliche Möglichkeiten zur Gestaltung grafischer Lichtskulpturen bietet. Tom Dixon fügt hinzu: »Dies befähigt Architekten und Planer, mit dem zu spielen, was man fast als Konstruktionsspielzeugkiste bezeichnen könnte.«

Tom Dixon and Walter Norz vor dem Tom Dixon HQ in London. (Foto: Prolicht)

Durch diese strategische Partnerschaft wird Prolicht auch in der Lage sein, maßgeschneiderte Lösungen für das bestehende Beleuchtungssortiment von Tom Dixon anzubieten, einschließlich der Bestsellerfamilien »Melt«, »Mirrorball« und »Copper«. Walter Norz erklärt: »In der Praxis bedeutet dies, das sein Kunde, der für seinProjekt200MELT-Leuchten mit 20 Meter langen Kabeln, mit einer kühlen weißen Hochleistungs-LED oder mit einem bestimmten Antriebssystem benötigt, diese über Prolicht bestellen kann. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind endlos.«

www.tomdixon.net/en_gb

www.prolicht.at/de