Das richtige Licht ist ein entscheidender Faktor in jedem Einzelhandelskonzept, denn es ist ein wichtiger Mittler zwischen Angebot und Kunden. Als Spezialist für Retailbeleuchtung kann Bäro auf über 40 Jahre verweisen – kostbares Wissen, das jetzt Eingang in die »Spotlight«-Broschürenreihe gefunden hat. Die drei Publikationen informieren über den aktuellen Stand der Lichttechnik und geben praxisnahe Tipps für Planung von und Gestaltung mit Licht im Handel.

Die Broschüren mit den Themen Supermarkt, Bäckerei und Metzgerei sind sowohl gedruckt als auch im PDF-Format online verfügbar. Sie richten sich an Unternehmer und Entscheider im Lebensmittelhandel und -handwerk, aber auch an alle, die in entsprechenden Bereichen als Planer oder Designer tätig sind und wissen möchten, wie sich Licht für Wahrnehmung, Atmosphäre und Storytelling im Retail einsetzen lässt.

Dazu betrachten die Broschüren jeweils die verschiedenen Raum- und Nutzungszonen, die für Supermärkte, Bäckereien oder Metzgereien typisch sind. Sie arbeiten heraus, was Licht in den jeweiligen Situationen leisten kann und geben schließlich praktische Hinweise, wie und mit welchen Leuchten sich gewünschte Wirkungen erzielen lassen. Viele attraktive Referenzprojekte illustrieren die Empfehlungen und inspirieren zu kreativen Lichtlösungen. Ein besonderer Fokus liegt auf der verkaufsfördernden Beleuchtung mit warenspezifischen LED-Spektren – hierfür bietet Bäro eine außergewöhnlich breite Auswahl an Speziallichtfarben an.

www.baero.com