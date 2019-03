Vom 24. bis 26. September 2019 wird, parallel zum »LpS – LED professional Symposium« in Bregenz, Österreich, das »TiL 2019 – Trends in Lighting Forum &Show« stattfinden. Die Veranstaltung will die Lücke zwischen Technologie und Architektur bzw. Anwendungen und Design schließen. Sie zielt darauf ab, die Teilnehmer über die neuesten Licht-Trends in der Architektur und im Städtebau zu informieren und legt dabei einen Schwerpunkt auf intelligente Lösungen für die Innen- und Außenbeleuchtung.

Eröffnet wird TiL 2019 mit einer Keynote von Keith Bradshaw, Direktor des renommierten Architekturbüros Speirs + Major. Bradshaw ist seit 2009 Geschäftsführer von Speirs + Major und leitet von Edinburgh aus die Projekte der Studios in Großbritannien (London und Edinburgh).

Zu den preisgekrönten Projekten des Büros zählen u.a. die Kopenhagener Oper, die Sheikh Zayed bin Sultan Moschee, der Shenzhen Airport und Flagship Stores für Giorgio Armani in Tokio, New York, Mailand und Peking. Keith Bradshaw veröffentlicht regelmäßig Artikel und hält Vorträge auf Designkonferenzen auf der ganzen Welt. Er gibt zudem auch praktische Workshops für Studenten.

www.trends.lighting | www.speirsandmajor.com