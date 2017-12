»Das Licht ist eine Botschaft des Universums. Die Künste sind die Botschaften des Lichts« – dieses schöne Motto schließt die Ankündigung des Symposiums »The Future of Light Art« ab, das am 8.–9. Februar 2018 im ZKM-Medientheater in Karlsruhe stattfinden wird.

Alles was wir wissen, wissen wir durch Licht – behauptet zumindest die Astrophysik. Eines ist klar: Von der Quantenoptik (»The Angular Momentum of Light«) bis zur Chronobiologie, von der Nanooptik bis zur Photonik entsteht eine neue Front der wissenschaftlichen Forschung über die Natur des Lichts. Diese Optionen, die neue Theorien und Praktiken des Lichts, von der biophysikalischen Chemie bis zur Lithosphäre anbieten, haben auch Auswirkungen auf die künstlerischen Möglichkeiten. Deswegen werden renommierte ExpertInnen und Institutionen aus den Wissenschaften und Künsten des Lichts eingeladen, in einem Erfahrungsaustausch den neuen Horizont des Lichtspektrums zu öffnen.

Nähere Informationen zum Programm des Symposiums veröffentlicht das ZKM in Kürze aus seiner Website:

http://zkm.de

