Mit dem Ziel, zu Beginn des Jahres 2019 je ein Leistungsbild »Lichtplanung Tageslicht« und »Lichtplanung Kunstlicht« als anerkannte Regeln der Technik vorzulegen, hat die Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V. (LiTG) in den vergangenen zwölf Monaten zwei entsprechende Entwürfe erarbeitet. Die Zeitschrift LICHT informiert darüber in einem Artikel in ihrer Ausgabe 7/2018.

Aktuell sucht die LiTG Tester, die bis zum 20. Oktober 2018 einen Fragebogen beantworten und Kommentare abgeben. Nähere Informationen dazu unter:

www.litg.de