Die Digitalisierung in der Lichttechnik schreitet unaufhaltsam voran. Smarte, vernetzte LED-Lichtlösungen sorgen für mehr Nutzerkomfort und Effizienz, ermöglichen aber auch ganz neue Konzepte und Anwendungsbereiche. Mit den wachsenden Möglichkeiten steigen allerdings auch die Herausforderungen für die Leuchtenhersteller.

Welche Entwicklungen und Trends zeichnen sich ab? Was gibt es Neues aus den Bereichen Smart Lighting und Human Centric Lighting? Darüber informiert der Technologietag »Smarte Leuchten – smartes Licht« des lichtforumNRW am 7. November 2018 in Arnsberg. Es gibt Vorträge von Experten, Praxisworkshops und Tabletop-Ausstellungen sowie Zeit, individuelle Fragen im persönlichen Gespräch zu erörtern.

www.lichtforum-nrw.de