Die Entwicklung der LED-Technologie schreitet rasant voran. Moderne LED-Lichtlösungen sind längst nicht nur energieeffizient und zuverlässig, sondern auch smart und sorgen durch Digitalisierung und Vernetzung für noch mehr Komfort. Innovative Konzepte in Kombination mit kontinuierlichen Verbesserungen eröffnen ständig neue Wege, die Beleuchtung der Zukunft zu gestalten.

Mit den wachsenden Möglichkeiten und vielen neuen Ideen steigen neben den Chancen allerdings auch die Herausforderungen für die Leuchtenhersteller in Zukunft immer weiter an. Welche Entwicklungen und Trends zeichnen sich aktuell ab? Was gibt es Neues rund um die LED und ihre Anwendungsmöglichkeiten? Auf was muss man achten?

Auf all diese Fragestellungen ging der diesjährige Technologietag des Lichtforum NRW am 10. Oktober in Arnsberg ein. Vorträge von Fachreferenten standen ebenso auf dem Programm, wie eine praxisorientierte Tabletop-Ausstellung, die interessante Einblicke und Gespräche zu den neuesten Entwicklungen bot. Ankerpartner war auch in diesem Jahr Osram Opto Semiconducters. Das Unternehmen präsentierte gemeinsam mit insgesamt 21 Netzwerkpartnern zahlreiche Innovationen.

www.lichtforum-nrw.de