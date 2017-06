Unter dem Motto »Wissenschaft und Praxis sind kein Gegensatz« wird am 5. und 6. Juni 2018 in Berlin die 11. LiTG-Tagung Stadt- und Außenbeleuchtung AUBE 2018 stattfinden. Die LiTG veranstaltet die Konferenz in Kooperation mit der TU Berlin und mit Unterstützung durch die Fachmesse belektro.

Die AUBE 2018 bietet vor allem Kommunen, Betreibern von Beleuchtungsanlagen, Fachplanern und Herstellern eine Informations- und Networking-Plattform rund um die Stadt- und Außenbeleuchtung. Ein Besuch des Berliner LED-Laufstegs komplettiert das Programm.

Anregungen und Themenvorschläge aus der Praxis, die das Vortragsprogramm berücksichtigen soll, können per E-Mail eingereicht werden. Erste Informationen finden sich auf der Veranstaltungswebseite, die sukzessive ergänzt wird:

www.litg.de | www.led-laufsteg.de