Das Tageslicht-Symposium am 19. Juni 2019 an der Hochschule Luzern hat das Ziel, kompetent rund um das Thema Tageslicht zu informieren und ihm die gebührende Aufmerksamkeit in der Fachwelt zu verschaffen. Die halbtägige Konferenz versteht sich als Plattform für den Austausch zwischen Architekten, Planern, Industrie und Forschung. Sie erörtert die Bedeutung des Lichtes in unserer Gesellschaft, thematisiert das natürliche Licht als Gestaltungselement in der Architektur und zeigt die Potenziale von Tageslicht beim energieeffizienten Betrieb von Gebäuden. Architekten, Lichtplaner, aber auch Forscher werden durch das Programm führen. Details finden sich unter:

https://tageslicht-symposium.ch | www.hslu.ch/licht | www.hslu.ch/zig