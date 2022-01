Am 15. Juni 2022 findet das dritte Tageslicht-Symposium in Basel statt. Die ganztätige Fachtagung, die gemeinsam mit der electrosuisse veranstaltet wird, umfasst die drei Events Tageslicht-Symposium, Swiss-Lighting-Forum und Forum-Smart-Home unter einem Dach im Congress Center in Basel. Teilnehmende haben die freie Wahl, an welchen Veranstaltungen sie teilnehmen wollen.

Das Thema Tageslicht braucht eine stärkere Lobby. Deshalb wollen die Veranstalter mit Wissenstransfer und Dialogen das Bewusstsein stärken. Das Tageslicht-Symposium ist die Plattform für den Austausch praxis- und anwendungsrelevanter Themen zwischen Architekten, Planern, Industrie, Forschung und Behörden.

Die Partner des Tageslicht-Symposiums sind für 2022 das Institut für Gebäudetechnik | Energie der Hochschule Luzern – Technik & Architektur und die VELUX Schweiz AG.

www.tageslicht-symposium.ch