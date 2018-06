Zum Tag der Architektur am 23. und 24. Juni haben Interessierte bundesweit Gelegenheit, in ihrem unmittelbaren Umfeld neue und erneuerte Bauten, zeitgemäße Quartiere und Grünanlagen sowie Innenräume zu erkunden und sich vor Ort bei den Architektinnen und Architekten über Ideen und Konzepte zu informieren.

Der Tag der Architektur steht in diesem Jahr unter dem Motto »Architektur bleibt!« und wird wie immer am letzten vollständigen Juniwochenende in allen Bundesländern durchgeführt. Nur in Schleswig-Holstein fand er abweichend bereits am 9. und 10. Juni 2018 statt.

Für die Planung einer Besichtigungstour empfehlen sich App und Website. Hier gibt es eine Umkreissuche, eine Suche nach Architekturbüro und eine Übersicht pro Bundesland.

www.tag-der-architektur.de