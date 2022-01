Um eine Veranstaltung durchzuführen, die einem 60. Jubiläum gerecht wird, haben die Veranstalter des Salone del Mobile.Milano beschlossen, einen neuen Termin zu finden. Das Event ist nun statt für das Frühjahr für den Zeitraum vom 7. bis 12. Juni 2022 geplant.

Maria Porro, Präsidentin des Salone del Mobile.Milano, sagte dazu: »Die Entscheidung, die Veranstaltung zu verschieben, ermöglicht es den Ausstellern, Besuchern, Journalisten und der gesamten internationalen Einrichtungs- und Designgemeinschaft, in aller Sicherheit das Beste aus einer Veranstaltung herauszuholen, die viel Neues zu bieten hat. Die Veranstaltung feiert nicht nur ein großes Jubiläum, sondern stellt auch das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt und zeigt, welche Fortschritte Kreative, Designer und Unternehmen in dieser Hinsicht gemacht haben.«

Die Verlegung der Veranstaltung in den Juni gewährleiste, dass auch ausländische Aussteller und Fachleute teilnehmen können.

www.salonemilano.it