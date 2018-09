Die Patisserie Thierry Bamas in Biarritz

Auf einen Blick

Er ist ein Meister seines Fachs: Der Patissier und Chocolatier Thierry Bamas. Zu seinen vielen Auszeichnungen gehören Titel im Wettbewerb »Bester Handwerker Frankreichs« und bei der Eis-Weltmeisterschaft in Rimini. Er verkauft seine süßen Kreationen im französischen Baskenland in mehreren Ladenlokalen – und präsentiert in der neuesten Filiale in Biarritz seine Zukunftsvision für die Welt der feinen Gebäcke und Naschereien.