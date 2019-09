Das Fernstudium Master Architectual Lighting und Design Management ist ein berufsbegleitendes Fernstudienangebot der Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design.

Der Master Lighting Design ist weltweit einzigartig, weil er einen Bogen von der Planungspraxis über die Architekturbeleuchtung bis hin zum professionellen Management von Beleuchtungsprojekten spannt. Die Kombination aus ‚Lighting Design‘ und ‚Design Management‘ vermittelt den Studierenden unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Römhild die künstlerischen und technischen Kenntnisse für die Planung und Umsetzung von Lichtgestaltungsprojekten sowie die notwendigen wirtschaftlichen und marketingspezifischen Kompetenzen für die professionelle Leitung eines Designbüros.

Teil des Studiums sind internationale Workshops in Bangkok, Berlin und Wismar. Sie bieten den angehenden Lichtexperten die Möglichkeit, ihr erworbenes Wissen direkt in die Praxis umzusetzen. Seit diesem Jahr können die angehenden Lighting Designer zudem die neue Vertiefungsrichtung »Heritage Lighting« wählen. Diese widmet sich den besonderen Anforderungen der Beleuchtung altehrwürdiger historischer Gebäude und Stätten.

Seit 2012 haben rund 100 Lichtplaner, Architekten, Designer und Elektroingenieure aus 41 Ländern den Master Lighting Design erfolgreich absolviert und den internationalen Hochschulabschluss Master of Arts (M.A.) erhalten. Das Fernstudium basiert auf über 15 Jahren Erfahrung in der Lehre von Lighting Design an der Hochschule Wismar und wurde von der zuständigen deutschen Agentur akkreditiert.

Das Studium findet in englischer Sprache statt.

www.wings.hs-wismar.de